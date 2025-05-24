شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسجل فى معاش تكافل وكرامة؟.. اعرف الأوراق المطلوبة وشروط القبول والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من المواطنين عن خطوات التسجيل في برنامج "تكافل وكرامة"، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقات والأيتام.

ويشترط البرنامج تقديم عدد من المستندات الأساسية عند التقديم، تشمل:



- صورة بطاقة الرقم القومي سارية لجميع أفراد الأسرة.

- صور شهادات الميلاد.

-وثائق رسمية توضح الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، وفاة، هجر، سجن).

- إيصالات استهلاك كهرباء حديثة.

- شهادة من القومسيون الطبي توضح درجة الإعاقة (تبدأ من 50% فأكثر)، وذلك في حالات الإعاقة أو المرض.



ويستهدف "كرامة" المسنين بداية من 65 عامًا، وذوي الإعاقات أو الأمراض المزمنة التي تمنعهم من العمل، واليتامى غير المكفولين من الأب أو الأم، وإنما من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.

شروط الاستحقاق وموانع الصرف:

للاستفادة من البرنامج، يجب ألا يكون لدى المتقدم أي من موانع الصرف التالية:

- امتلاك أرض زراعية نصف فدان فأكثر، أو تأجير فدان فأكثر.

- امتلاك عقارات بخلاف محل السكن، أو امتلاك محل تجاري.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية فأكثر بغرض التجارة.

- العمل بأجر منتظم في قطاع عام أو خاص أو حكومي مع اشتراك تأميني.

- دخل شهري للأسرة (4 أفراد) يتجاوز 1600 جنيه، حتى وإن لم يكن هناك اشتراك تأميني.

- امتلاك أو الشراكة في مشروع خاص.

- الحصول على معاش تقاعدي عن الذات أو كمستفيد بقيمة 500 جنيه فأكثر.

- السفر خارج البلاد بغرض العمل.

- امتلاك سيارة، جرار، توك توك أو معدات ثقيلة (لودر، ماكينة طحين).

- دفع مصاريف مدرسية أكثر من 3000 جنيه سنويًا للطفل الواحد.

-الحصول على دعم ثابت من جمعية أهلية بقيمة 400 جنيه شهريًا.

- عدم إمكانية الاستدلال على المتقدم من خلال الوحدة الاجتماعية.

- مرور أقل من 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.



