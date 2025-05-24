شكرا لقرائتكم خبر عن آمال إمام: تشرفنا بقبول السيدة انتصار السيسى تولى الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنهم تشرفوا بقبول السيدة انتصار السيسى حرم السيد رئيس الجمهورية، لتولى الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، موضحا أنها كانت تعطيهم رسائل، قبل هذه الرسالة الخاصة بالتولى، بالزيارات المتعددة التي تفضلت بها للهلال الأحمر المصري لتتابع العمل الذي يجري بنفسها.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "CBC"، داخل مقر الهلال الأحمر المصري، أن السيدة انتصار السيسي هي التي قامت بافتتاح غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر المصري، وكذا متابعة أزمة السودان والاستجابة لها، كانت موجودة بنفسها ببداية الأزمة واستمعت للمتطوعين والمتطوعات الموجودين على المعبر، عبر الفيديو كونفرانس لتطمئن عليهم وتقف على حجم الجهود.

وتابعت: "مع الاستجابة لأزمة غزة، ارتدت الشال وشارة الهلال ودخلت بنفسها مركز تعبئة المساعدات الإنسانية وقامت بتعبئة السلال الخاصة بالمساعدات الغذائية التي توجهت لقطاع غزة"، مؤكدة أن هناك دعم كبير جدا توج بتولي سيادتها الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، فهي رسالة تكشف لنا دعم الدولة المصرية وعلى رأسها قيادات الدولة المصرية للعمل الذي يقوم به الهلال الحمر المصري باعتباره مؤسسة وطنية مصرية تاريخية تقدم هذا العمل المتفرد من نوعه.

