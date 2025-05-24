شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة إيمان يسرى تكشف أهمية "الثقافة الصوتية" فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة إيمان يسري، خبيرة بصمة الصوت ومتخصصة في علوم الصوتيات الجنائية والتنكر الصوتي ومؤلفة كتاب "بصمة الصوت ودورها في الكشف عن الجريمة"، فى محاضرة دولية عبر الإنترنت، تحت عنوان "الثقافة الصوتية"

وأكدت الدكتورة إيمان يسرى أن الثقافة الصوتية من أهم أنواع الثقافات التي يحتاج إليها المجتمع في عصرنا الحالي، وهو عصر يتصف بالسرعة والتكنولوجيا، حيث أصبح أسلوب حياة البشر يفتقد لكثير من المعايير الهامة اللازمة للتعامل والتواصل بينهم وبين بعضهم الآخر.

وحضر الندوة لفيف من الخبراء من مختلف الدول العربية مثل مصر وسوريا ولبنان وعمان والسعودية والأردن.

وجدير بالذكر أن المحاضرة كانت أونلاين عن طريق جوجل ميت واستمرت لمدة ساعة ونصف، وتخطى عدد الحضور 30 مشاركا.

وشملت المحاضرة عدة محاور حول ماهية الثقافة بشكل عام، وكيفية خروج الصوت، وتعريف الثقافة الصوتية ومفهومها، وكيف يتم التواصل بين البشر، مع توضيح أهمية هذا التواصل. كما تطرقت دكتورة إيمان يسري إلى كيفية استخدام نبرة الصوت المناسبة طبقا لكل موقف في الحياة العامة والخاصة. مثل استخدام الصوت مع الأطفال، واستخدام الصوت في إدارة العمل، واستخدام الصوت في وسائل المواصلات العامة، واستخدام الصوت في النقاشات العامة، وعلاقة الصوت بالخلافات الزوجية والجرائم المجتمعية.

واختتمت دكتورة إيمان يسري الندوة بإعطاء خطوات تزيد من التثقيف الصوتي للحضور مع التشديد على أهمية تطبيق هذه الخطوات في الحياة العامة، على أن يبدأ كل فرد بذاته.

وأشاد المشاركون فى المحاضرة بكلمة الدكتورة إيمان يسرى وكيفية تفادي الوقوع في استخدام نبرة صوت خاطئة في المواقف الحياتية المختلفة، مما يجلب لهم كتير من المشكلات المشاحنات التي يمكن تفاديها باستخدام نبرة الصوت السليمة في الموقف المناسب.

كما تم تكريم د. إيمان يسري على مجهوداتها المبذولة في إثراء الثقافة العامة، للارتقاء بمستوى الفرد والمجتمع.



