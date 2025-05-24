شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يشهد احتفالية تكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائى والان مع تفاصيل الخبر

شهد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت احتفالية "تكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي" والتي عقدتها إدارة التفتيش القضائي برئاسة المستشار محمد الشناوي نائب رئيس الهيئة مدير الإدارة، بمناسبة انتهاء الإحصائية السنوية للعام القضائي 2024 - 2025.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي وكيل إدارة التفتيش القضائي، وقيادات المجموعات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي، ولفيف من السادة المستشارين مديري وأعضاء الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة.

وقد استهلت مراسم الحفل بكلمة المستشار محمود السقا عضو إدارة التفتيش، رحب فيها بالمستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، والمستشار محمد الشناوي مدير إدارة التفتيش القضائي، والحضور من الأعضاء، وقدم للمستشار رئيس الهيئة الشكر بالنيابة عن سائر أعضاء الإدارة، لدعمه اللامحدود لإدارة التفتيش القضائي طوال فترة اضطلاع سيادته بمهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة لنيابة الإدارية، مما كان له أبلغ الأثر في تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية، كما استعرض خلال كلمتة عرض موجز لما باشرته إدارة التفتيش من أعمال حققت فيها نسبة إنجاز بلغت 100 ٪؜.

أعقبها كلمة المستشار محمد الشناوي مدير إدارة التفتيش القضائي والتي وجه فيها عميق الشكر للمستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة لدعمه المتواصل لأعضاء إدارة التفتيش القضائي؛ وأكد على تقديره لكافة أعضاء النيابة الإدارية، وخص بالشكر عضوات النيابة الإدارية وما يقمن به من دور حقيقي يؤكد تميز عضوات النيابة الإدارية التي تفتخر بكونها الهيئة التي تشكل فيها عضوات النيابة من السيدات النسبة الأكبر بين سائر الجهات والهيئات القضائية، وشدد سيادته خلال كلمته على أن دور إدارة التفتيش يعد ركيزة أساسية لتحقيق رسالة النيابة الإدارية السامية في تحقيق العدالة وفق معايير النزاهة والحيدة وسيادة القانون، وأن ما شهدته من تطوير شامل في عهد معالي المستشار رئيس الهيئة صاحبه استخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لتعزيز قدرات وإمكانيات إدارة التفتيش القضائي وتمكينها من القيام بدورها على مستوى كافة نيابات الجمهورية؛ بما انعكس على ما حققته النيابة الإدارية من نسبة إنجاز في القضايا بلغت ٩٩٪؜ عن العام القضائي الماضي، وهو ما يعكس ما بذله أعضاء النيابات والمكاتب الفنية والأفرع على مستوى الجمهورية، وما قامت به إدارة التفتيش من متابعة على مدار الساعة في منظومة عمل متكاملة وصولاً لهذا الإنجاز.

وحثّ الأعضاء على الاستمرار في بذل الجهد، مختتماً كلمته بتوجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وما تشهده مصر من إنجازات وتنمية شاملة تحت قيادة سيادته.

وفي كلمته تفضل المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتوجيه الشكر لمدير إدارة التفتيش القضائي وقيادات الإدارة ولكافة المستشارين المفتشين بالإدارة على ما بذلوه من جهد وعمل متواصل خلال العام الماضي لمتابعة كافة جهات العمل بالنيابة الإدارية وحثها وتوجيهها المستمر؛ بما كان من شأنه أن تؤدي النيابة الإدارية بكافة أعضائها الدور المنوط بها داخل منظومة العدالة المصرية من خلال تحقيقات وافية وتصرف قضائي سائغ وصولًا للعدالة الناجزة.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية على أن ما يقوم به عضو التفتيش من عمل لابد أن يتسم بالشفافية والموضوعية والتجرد مع مراعاة الظروف الإنسانية والشخصية والنظر بروح القانون والتعليمات، وأن عمل إدارة التفتيش الحقيقي يأتي في المقام الأول منه العمل على حل المشكلات والعقبات التي تساعد عضو النيابة على تحقيق الإنجاز المنشود، وسط مناخ من المودة والاحترام والتعاون بين جميع الزميلات والزملاء داخل الهيئة القضائية الموقرة التي نشرف جميعاً بالانتماء إليها.



وأكد سيادته على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما يسهم في تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتكريس دعائم دولة القانون تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي الختام أهدى المستشار محمد الشناوي مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشارعبد الراضي صديق رئيس الهيئة، درع إدارة التفتيش القضائي.

وعقب ذلك كرم المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي يتقدمهم المستشار محمد الشناوي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار زكي شلقامي وكيل الإدارة، وإهداهم درع النيابة الإدارية؛ تقديرًا لما بذلوه من جهد خلال العام القضائي.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية مدير مركز الإعلام والرصد المستشار محمد سمير.