شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأساقفة يختتم اجتماعاته بإطلاق مبادرات لدعم الأسرة وتدريب القادة والان مع تفاصيل الخبر

اختتم اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، جلسات اجتماعات سنودس أبروشية مصر (الهيئة العليا للكنيسة) لعام 2025م، تحت شعار الأبروشية "كنيسة حية لمجتمع أفضل"، بإصدار مجموعة من القرارات والتوصيات بحضور كافة القساوسة وأعضاء اللجان، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

أصدر سنودس أبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر بيانًا شدّد فيه على أهمية العناية بالأسرة، معتبرًا إياها حجر الأساس في بناء مجتمع صحي ومتوازن. وفي هذا الإطار، أعلن السنودس عن إطلاق عدد من المبادرات الرعوية والبرامج التوعوية التي تهدف إلى تمكين الأزواج وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة.

يوصي السنودس بتشجيع الخدام والقادة بالكنائس والمؤسسات التابعة للأبروشية على الالتحاق ببرنامج التدريب الأسقفي الأنجليكاني بكلية اللاهوت الأسقفية، لما يمثله من أهمية في تأهيل القادة، وتعميق الفهم اللاهوتي، وتعزيز الخدمة الفعّالة في مختلف مجالات العمل الكنسي والمؤسسي.

ويؤكد السنودس على الهوية الأنجليكانية للكنيسة الأسقفية في مصر بوصفها جزءًا أصيلًا من الكنائس الأنجليكانية في نصف الكرة الجنوبي، المعروفة باسم GSFA (وتُعبّر هذه الهوية عن التزام الأبروشية بالثوابت العقائدية والكتابية).