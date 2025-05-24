شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يعقد مؤتمرا بعنوان "الإرهاب فى غرب أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

انطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه أشقائها من الدول الأفريقية والتعاون معهم فى مواجهة الإرهاب الذى يهدد أمن وإستقرار شعوب القارة ، عقد مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب مؤتمراً بعنوان " الإرهاب فى غرب أفريقيا " بالتعاون مع المركز الإفريقى للأبحاث والدراسات الإستراتيجية ( أكريس ) .

وألقى اللواء أركان حرب محمد عبدالباسط مدير مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة المصرية على تقديم الدعم لجيوش الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة لمواجهة ظاهرة الإرهاب فى أفريقيا خاصةً فى ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات .

وتضمن برنامج المؤتمر مناقشة دوافع وحوافز التطرف والإرهاب وأثره على الوحدة والتكامل فى غرب أفريقيا ، وكذا إعطاء الأولوية للتنمية المستدامة والإستثمار لتغيير البيئة الحاضنة للإرهاب ، وذلك بحضور ممثلو المركز الإفريقى للأبحاث والدراسات الإستراتيجية ( أكريس ) وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية ولفيف من العلماء .