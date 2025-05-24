شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حرس الحدود تواصل جهودها المكثفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى تنفيذ الضربات الناجحة وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى .

و تمكنت من ضبط عدد من الأفراد وبحوزتهم كميات من ( الأسلحة والذخائر ) مختلفة الأعيرة ، كما نجحت فى ضبط كميات من المواد المخدرة (الحشيش والهيدرو والأفيون ) والأقراص المخدرة أثناء أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة .

وفى إطار إحباط مختلف محاولات التهريب تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طائرة موجهة بدون طيار" درون " إستخدمتها العناصر الإجرامية أثناء محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود وتم السيطرة عليها فور عبورها للحدود المصرية .

هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المستمرة فى أعمال التأمين والتفتيش على مدار الـ 24 ساعة، وتنفيذ الدوريات والحملات المختلفة لإحباط كافة المحاولات التى تستهدف تهديد أمن وإستقرار المجتمع المصرى .