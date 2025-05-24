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قوات حرس الحدود تواصل جهودها المكثفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية

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القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضى

السبت، 24 مايو 2025 07:10 م

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى تنفيذ الضربات الناجحة وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى .

و تمكنت من ضبط عدد من الأفراد وبحوزتهم كميات من ( الأسلحة والذخائر ) مختلفة الأعيرة ، كما نجحت فى ضبط كميات من المواد المخدرة (الحشيش والهيدرو والأفيون ) والأقراص المخدرة أثناء أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة .

وفى إطار إحباط مختلف محاولات التهريب تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طائرة موجهة بدون طيار" درون " إستخدمتها العناصر الإجرامية أثناء محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود وتم السيطرة عليها فور عبورها للحدود المصرية .

هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المستمرة فى أعمال التأمين والتفتيش على مدار الـ 24 ساعة، وتنفيذ الدوريات والحملات المختلفة لإحباط كافة المحاولات التى تستهدف تهديد أمن وإستقرار المجتمع المصرى .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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