شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشارك غدا بمنتدى الأعمال المصرى - الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدا الأحد ، منتدي الأعمال المصري الأمريكي الذي يشارك فيه وفد الأعمال الأمريكي برئاسة رئيسة غرفة التجارة الأميركية، سوزان كلارك، و78 من كبار التنفيذيين الممثلين لـ 51 من كبرى الشركات الأميركية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء قد وجه بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وغيرها من الوزارات المعنية بالإضافة إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف إعداد وثيقة شاملة، تتضمن أبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي تهم الشركات الأمريكية.