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أخبار مصر.. ارتفاع جديد فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة

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أخبار مصر.. ارتفاع جديد فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رئيس الوزراء: يؤكد استمرار الدولة فى توفير الوحدات السكنية لمختلف المواطنين

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية في ختام جولته الميدانية اليوم بمحافظة الجيزة، التي شملت حضوره احتفالية مرفق الإسعاف المصري بمرور 123 عامًا على تأسيسه، وافتتاح مبنى هيئة الاسعاف الجديد بمدينة حدائق اكتوبر، وتفقد عدد من مشروعات الإسكان والمرافق بمدينتى الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة، وتسليم وحدات "سكن لكل المصريين" لعدد من المستفيدين، بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بحضور كل من المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة.

لأول مرة.. الصادرات المصرية غير البترولية تقفز 27% لتسجل 16.7 مليار دولار

كشفت بيانات حديثة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، حدوث قفزة في الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 27.4 % لتسجل 16.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي أبريل 2025 مقابل 13.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة بلغت 3.6 مليار دولار.

رئيس بعثة الحج: وصول 6720 حاجا للمدينة المنورة

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية ، وصول 6720 حاجا من بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة.

خالد عبد الغفار: اهتمام غير مسبوق بمرفق الإسعاف منذ تولى الرئيس السيسى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن اليوم سيضاف عددا من الخدمات الجديدة لهيئة الإسعاف سواء الطارئة أو غير الطارئة كدشين تطبيق على الهاتف المحمول .

هيئة الإسعاف: شهدنا خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا فى أعداد سيارات المرفق

قال الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إننا نمتلىء فخرا واعتزازا بتاريخ عريق في خدمة نبيلة، مؤكدا أن منظومة الإسعاف المصرية خطت خطوات واسعة مواكبة أحدث التطورات العالمية لتصل إلى ما نحن عليه اليوم بفضل جهود المخلصين على مر الأجيال.

طرح خراف وأبقار حية بشوادر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.. اعرف الأسعار

طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية الخراف الحية والأبقار الحية بالعديد من الشوادر لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين، حيث تُطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام قائم، والأبقار الحية بـ190 جنيهًا للكيلوجرام قائم.

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل لـ20 ألف جنيه شهريا.. رابط التقديم

تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقديم على 10 فرص عمل على مهنة عامل مزرعة دواجن عام، للعمل فى إحدى المؤسسات الزراعية الأردنية المتخصصة فى مجال تربية الدواجن، بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي..:https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index.

عن احتمالية حدوث زلزال عنيف فى مصر.. مسئول بمعهد البحوث الفلكية يوضح

علق الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على احتمالية حدوث زلزال عنيف خلال الفترة المقبلة أو حدوث تسونامي، وذلك فى ضوء المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة فى الفترة الأخيرة وبعد حدوث زلازل كريت الأخيرة.

وزير الصحة: تضاعف أسطول سيارات الإسعاف ليبلغ 3,246 سيارة مجهزة بأحدث التقنيات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اهتمام القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير هيئة الإسعاف المصرية، إدراكًا لدورها الحيوي كخط الدفاع الأول في حالات الطوارئ، وكونها أداة إنقاذ حقيقية تحفظ الأرواح وتقلل من آثار الأزمات.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ 118 على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ118 على التوالي، ولليوم الـ105 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني، واستفزازات متواصلة بحق الفلسطينيين.

موجة شديدة الحرارة.. تحذيرات من الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد بدء من اليوم السبت ويستمر حتى الـ 72 ساعة المقبلة، حيث يسود البلاد أجواء شديدة الحرارة وطقس مشمس على كافة الأنحاء .

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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