شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع جديد فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..رئيس الوزراء: يؤكد استمرار الدولة فى توفير الوحدات السكنية لمختلف المواطنين
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية في ختام جولته الميدانية اليوم بمحافظة الجيزة، التي شملت حضوره احتفالية مرفق الإسعاف المصري بمرور 123 عامًا على تأسيسه، وافتتاح مبنى هيئة الاسعاف الجديد بمدينة حدائق اكتوبر، وتفقد عدد من مشروعات الإسكان والمرافق بمدينتى الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة، وتسليم وحدات "سكن لكل المصريين" لعدد من المستفيدين، بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بحضور كل من المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة.
كشفت بيانات حديثة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، حدوث قفزة في الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 27.4 % لتسجل 16.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي أبريل 2025 مقابل 13.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة بلغت 3.6 مليار دولار.
أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية ، وصول 6720 حاجا من بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن اليوم سيضاف عددا من الخدمات الجديدة لهيئة الإسعاف سواء الطارئة أو غير الطارئة كدشين تطبيق على الهاتف المحمول .
قال الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إننا نمتلىء فخرا واعتزازا بتاريخ عريق في خدمة نبيلة، مؤكدا أن منظومة الإسعاف المصرية خطت خطوات واسعة مواكبة أحدث التطورات العالمية لتصل إلى ما نحن عليه اليوم بفضل جهود المخلصين على مر الأجيال.
طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية الخراف الحية والأبقار الحية بالعديد من الشوادر لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين، حيث تُطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام قائم، والأبقار الحية بـ190 جنيهًا للكيلوجرام قائم.فرص عمل فى الأردن برواتب تصل لـ20 ألف جنيه شهريا.. رابط التقديم
تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقديم على 10 فرص عمل على مهنة عامل مزرعة دواجن عام، للعمل فى إحدى المؤسسات الزراعية الأردنية المتخصصة فى مجال تربية الدواجن، بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي..:https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index.عن احتمالية حدوث زلزال عنيف فى مصر.. مسئول بمعهد البحوث الفلكية يوضح
علق الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على احتمالية حدوث زلزال عنيف خلال الفترة المقبلة أو حدوث تسونامي، وذلك فى ضوء المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة فى الفترة الأخيرة وبعد حدوث زلازل كريت الأخيرة.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اهتمام القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير هيئة الإسعاف المصرية، إدراكًا لدورها الحيوي كخط الدفاع الأول في حالات الطوارئ، وكونها أداة إنقاذ حقيقية تحفظ الأرواح وتقلل من آثار الأزمات.جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ 118 على التوالي
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ118 على التوالي، ولليوم الـ105 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني، واستفزازات متواصلة بحق الفلسطينيين.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد بدء من اليوم السبت ويستمر حتى الـ 72 ساعة المقبلة، حيث يسود البلاد أجواء شديدة الحرارة وطقس مشمس على كافة الأنحاء .
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