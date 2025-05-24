شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم بالجيزة يحيل عاملًا للشؤون القانونية تمهيدًا لإنهاء خدمته والان مع تفاصيل الخبر

أصدر سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قرارًا بإحالة أحد العاملين إلى الشؤون القانونية تمهيدًا لإنهاء خدمته، بعد أن ثبت له بالأدلة تورطه في مخالفات وانتهاكات لا تليق بحرمة المؤسسة التربوية.

جاء ذلك خلال جولة أجراها وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، اليوم السبت، بعدد من مدارس إدارة بولاق الدكرور التعليمية، في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم بضرورة إحكام المتابعة الميدانية لسير امتحانات نهاية العام الدراسي.

شملت الزيارة مدارس (الشعراوي للتعليم الأساسي، حسين الشافعي الابتدائية، دكتور ثروت عكاشة الرسمية المتميزة للغات، الأحلام للتعليم الأساسي).

وخلال الزيارة، حرص وكيل الوزارة، على تفقد لجان الامتحانات، والاطمئنان على مدى الالتزام بالإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، من حيث الانضباط داخل اللجان، وتوزيع الأوراق في مواعيدها، وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والتركيز.

وتابع "عطية"، أعمال الكنترول المدرسي، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح أولاً بأول، والالتزام بالدقة في رصد الدرجات، وتوثيقها في سجلات الرصد.

وشدد عطية على أن كل من تسوّل له نفسه التهاون في أداء واجبه، أو التراخي في حفظ كرامة المدرسة والطلاب، سيجد الرد حاسمًا، والفصل حاضرًا، بلا استئناف أو مجاملة.