شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة ماتتفوتش.. أهم 20 سؤال اختيار من متعدد في الإنجليزى للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل ”الخليج 365” تقديم خدماته التعليمية من خلال مراجعة نهائية متميزة في مادة اللغة الإنجليزية، تم إعدادها بعناية لتكون دليلاً شاملاً يساعد الطلاب على استيعاب أهم محاور المنهج والتدرب على شكل الامتحان النهائي، وذلك في إطار دعمها المستمر لـ طلاب الثانوية العامة.

وتأتي المراجعة لتناسب نظام التقييم الجديد، حيث تركز على أسئلة الاختيار من متعدد وتغطي أبرز الموضوعات المتوقع ورودها في الامتحان، مما يعزز ثقة الطلاب بأنفسهم قبل دخول لجان الاختبار.

ويستعين ”الخليج 365” في هذه المراجعة بنخبة من المتخصصين في تدريس التاريخ من معلمي وزارة التربية والتعليم، لضمان تقديم محتوى دقيق ومفيد يعكس طبيعة الأسئلة الفعلية ويهيئ الطلاب لتحقيق أعلى الدرجات.

وتزامنًا مع قرب موعد امتحانات الثانوية العامة المقررة خلال يونيو 2025، شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية التزام الطلاب بتعليمات الامتحان، ومن بينها التأكد من صحة البيانات الشخصية على أوراق الإجابة، ومطابقة عدد الأسئلة بالكراسة الامتحانية، إضافة إلى الالتزام بزمن الامتحان الذي يبلغ 3 ساعات لمادة التاريخ.

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