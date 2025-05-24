شكرا لقرائتكم خبر عن موقع سفر: المتحف المصرى الكبير نقلة نوعية فى السياحة الثقافية لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قال موقع "إف تي إن نيوز" التركى والمعني بأخبار السفر، إن المتحف المصري الكبير من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في السياحة الثقافية عام 2025، حيث تستعد مصر للافتتاح الرسمي لأكبر متحف أثري في العالم مُخصص لحضارة واحدة.

ومن المقرر أن يُفتتح المتحف في 2 يوليو 2025، ويَعِد برحلة غامرة عبر التاريخ المصري القديم، تُبرزها المجموعة الكاملة من كنوز توت عنخ آمون المعروضة لأول مرة في مكان واحد.

وفي إطار خطتها الاستراتيجية لإنعاش السياحة، تُعرض مصر عروضها السياحية القوية في معرض بورصة السياحة العالمية بالصين 2025، مع التركيز بشكل خاص على سوق السفر الصيني. وتسعى هيئة السياحة المصرية إلى تعزيز إمكانية الوصول المُتجددة، وتحسين البنية التحتية، وتوفير تجارب سياحية مُصممة خصيصًا لتناسب ثقافة مصر، لجذب موجة جديدة من المسافرين الدوليين، وفقا للموقع.

وفقًا للهيئة، لا تزال الصين إحدى أهم أسواق السياحة في مصر، وتُكثف الجهود لجعل البلاد أكثر ترحيبًا بالسياح الصينيين من خلال تعزيز الربط الجوي، وتوفير مرشدين سياحيين يتحدثون لغة الماندرين، وبرامج سفر مُخصصة.



واعتبر الموقف أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد معرض للآثار القديمة، بل هو مزيج من التراث والابتكار الحديث. ويقع المتحف بالقرب من أهرامات الجيزة، ويمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية. وخلال افتتاحه التجريبي عام 2024، استقبل المتحف المصري الكبير أكثر من 5,000 زائر يوميًا، مما أتاح الوصول إلى القاعة الكبرى وحدائق المنحوتات والمعارض المحدودة.



وسيكشف الافتتاح الرسمي الكبير في عام 2025 النقاب عن كامل معالم المتحف، بما في ذلك العرض الكامل لكنوز الملك توت عنخ آمون ومعارض تفاعلية وتعليمية باستخدام التكنولوجيا الرقمية وصالات عرض واسعة مخصصة لمختلف السلالات والمواضيع ومناظر بانورامية للأهرامات من شرفات المتحف.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا المعلم الثقافي البارز ليس فقط في الارتقاء بمكانة مصر السياحية، بل أيضًا في إلهام جيل جديد من سياحة التراث حول العالم.

وإلى جانب روائعها القديمة، تُعدّ مصر وجهة متعددة الأبعاد تُلبي جميع أذواق المسافرين. يُمكن للزوار استكشاف مجموعة واسعة من التجارب، بدءًا من رحلات النيل الهادئة ورحلات السفاري الصحراوية، وصولًا إلى المنتجعات الشاطئية الفاخرة على طول البحر الأحمر.