شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالقاهرة تعلن قطع الخدمة مساء اليوم 8 ساعات بعدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لقيامها بالانتهاء من أعمال لحام وربط خط المياه قطر 800مم على 400مم بميدان حدائق القبة.

وأكدت الشركة أن الأمر سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (منشية البكرى –عمارات العبور - الحرس الجمهورى –دار المشاه – دار القوات الجوية - منطقة حدائق القبة –حمامات القبة - منشية الصدر ) ، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم السبت الموافق 24-5-2025 وحتى الساعة السادسة صباح غدا الاحد الموافق 25-5-2025 ولمدة 8 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.

وأكدت الشركة أنه ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

