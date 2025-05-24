شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزارة العمل تعلن فرص عمل فى الأردن براتب 290 دينارا شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات..

وزارة العمل تعلن فرص عمل في الأردن في مجال تربية الطيور.. براتب 290 دينار شهريا

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