شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتفقد ورش ومخازن التشوين والتكهين التابعة للشركة القابضة والان مع تفاصيل الخبر

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زياراته الميدانية الى مواقع العمل والانتاج، وقام اليوم السبت بجولة تفقدية داخل ورش صيانة المعدات والمركبات الثقيلة والخفيفة، وجراج المركبات ، ومخازن التشوين والتكهين التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر و"المصرية لنقل الكهرباء"، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مجريات تنفيذ وتفعيل خطة ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول والموارد المتاحة، سيما المعدات ومركبات النقل الثقيل والمهمات الاخرى .

تفقد الدكتور محمود عصمت الأقسام المختلفة والورش المتخصصة ومراكز الإصلاح لمختلف المعدات والمهمات والمركبات الثقيلة، وكذلك الورش الخاصة بإصلاح المركبات الخفيفة ووسائل نقل الأفراد ، وأماكن تجميع المعدات والمركبات ومخازن التكهين وقطع الغيار وغيرها من مكونات مجمع الورش والجراج ، واستمع الدكتور محمود عصمت الى شرح تفصيلي من مسئولي الورادى العاملة حول آلية العمل بداية من استقبال المعدة أو المركبة وصولا لعملية الإصلاح وزيادة الاعتماد على مهمات وقطع غيار تصنيف محلى مطابقة للمواصفات ومعتمدة، وكذلك الآلية الخاصة بإتخاذ قرار التكهين وكيفية ادارة المركبات فى هذا الإطار والتصرف فيها بما يعظم العوائد منها واهمية الحرص على مبدأ الشفافية والالتزام بالقواعد التى يحددها القانون لحفظ حقوق الشركات.

قال الدكتور محمود عصمت، إن ترشيد الانفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن ادارة الموارد المتاحة ضمن أولويات خطة العمل، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية فى اطار خطة التحول الرقمي ، موضحا العمل فى اطار رؤية عامة لزيادة الموارد واستخدام الأصول غير المستغلة كمصادر دخل للشركات ، مؤكدا ان تغيير معدلات الاداء وتحسين مؤشرات الشركات التابعة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي يتطلب استغلال كافة الموارد المتاحة والأصول المملوكة ، وهو مايتم العمل عليه حاليا فى الهيئات والشركات التابعة للوزارة.



