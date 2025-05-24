شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البترول تستضيف الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادى لتبادل الخبرات النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت لجنة أمانة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة عايدة محي الدين، الأمين العام للنقابة، وزيرة القوى العاملة الأسبق عائشة عبد الهادي، في لقاء مفتوح يهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من مسيرتها الطويلة في العمل النقابي والعمالي، وذلك بحضور عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إلى جانب عدد من القيادات النقابية.

رحّب عباس صابر بالوزيرة السابقة، مشيدًا بتاريخها النضالي الطويل، ودورها في تمكين المرأة العاملة والدفاع عن حقوق العمال، مؤكدًا أن حضورها يشكّل إضافة كبيرة للنقابة وللقطاع بأكمله.

من جانبها، عبّرت عايدة محي الدين عن تقديرها العميق لعائشة عبد الهادي، ووصفتها بأنها "رمز من رموز النضال النقابي، ونموذج ملهم للمرأة المصرية القوية"، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يمثل دفعة قوية لأمانة المرأة لمواصلة عملها في دعم القيادات النسائية داخل القطاع، وتطوير مهاراتهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن.

أعربت الوزيرة السابقة عن شكرها وتقديرها للنقابة، مؤكدة أنها لطالما كانت واحدة من أقوى النقابات العمالية في مصر، ونجحت في الحفاظ على حقوق العمال من خلال كوادرها النقابية المؤثرة.

وقالت إنها تتابع عن كثب ما تشهده النقابة من تطور لافت، خاصة في مجالات التثقيف العمالي، وتبادل الخبرات، وحماية مكتسبات العاملين ومحاولة إزالة العقبات أمام سير العمل والإنتاج.

واستعرضت عبد الهادي مسيرتها منذ انطلاقها في العمل النقابي عام 1959، حتى توليها منصب وزيرة القوى العاملة في 2006، مرورًا بتوليها مناصب قيادية على المستويين المحلي والدولي، مؤكدة أن عملها الوزاري لم يمنعها يومًا من "ارتداء الأفرول"، على حد تعبيرها.

وأضافت أنها نالت شرف أن تكون أول امرأة عربية في منظمة العمل الدولية، داعية إلى إشراك النساء بشكل أكبر في المفاوضات العمالية الكبرى، واستثمار المكتسبات التي تحققت للمرأة المصرية في ظل قيادة سياسية داعمة.

شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من المشاركات من أمانات المرأة، حيث وجّهن العديد من الأسئلة للوزيرة السابقة حول التحديات التي تواجه المرأة في العمل النقابي، وأفضل السبل لتمكينها، إلى جانب أبرز التشريعات التي دعمت المرأة العاملة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن العمل النقابي النسائي يشهد تطورًا مستمرًا، وأن لجنة أمانة المرأة بالنقابة العامة للبترول مستمرة في تنفيذ خطتها لتنمية المهارات وتعزيز تبادل الخبرات، بما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم دور المرأة داخل القطاع.