شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مافيش دولة مافهاش مشاكل.. الأهم المبادرة بوضع الحلول والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن منظومة الشكاوى الحكومية تستقبل العديد من الشكاوى وتعمل على حلها، متابعا"أول ما بتحصل أى مشكلة بنطلع نقولها ونعرضها.. مفيش دولة مفيهاش مشاكل والأهم المبادرة بوضع الحلول".

وقال إن الغالبية العظمي التى أنشأتها الدولة فى الإسكان الاجتماعي، وهناك ما يزيد عن مليون و300 ألف وحدة إسكان اجتماعي أنشأتها الدولة، 60% منها بدعم الدولة .

وأوضح أن قطاعى الزراعة والصناعة يحتلان الصدارة فى مختلف الجولات الميدانية.

وتابع فى مؤتمر صحفى عقب جولته بأكتوبر والشيخ زايد، أن هناك تطور كبير فى قطاع مرفق الإسعاف وإنهاء المنظومة الإلكترونية بالمرفق.