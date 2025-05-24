شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: وحدة الإسكان الاجتماعى التى تقدمها الدولة للمواطن تدعمها بـ60% والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الغالبية العظمي التي أنشأتها الدولة فى الإسكان الاجتماعي، وهناك ما يزيد عن مليون و300 ألف وحدة إسكان اجتماعي أنشأتها الدولة، 60% منها بدعم الدولة .

وأوضح أن قطاعي الزراعة والصناعة يحتلان الصدارة فى مختلف الجولات الميدانية.

وتابع فى مؤتمر صحفى عقب جولته بأكتوبر والشيخ زايد، أن هناك تطور كبير فى قطاع مرفق الإسعاف وإنهاء المنظومة الإليكترونية بالمرفق.