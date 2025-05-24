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رئيس الوزراء: الدولة أنشأت أكثر من مليون و 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي

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رئيس الوزراء: الدولة أنشأت أكثر من مليون و 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

السبت، 24 مايو 2025 04:01 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الغالبية العظمي من المساكن الحديثة أنشأتها الدولة فى الإسكان الاجتماعي، وهناك ما يزيد عن مليون و300 ألف وحدة إسكان اجتماعي أنشأتها الدولة.


وفي سياق منفصل، أوضح أن قطاعي الزراعة والصناعة يحتلان الصدارة فى مختلف الجولات الميدانية.


وتابع فى مؤتمر صحفى عقب جولته بأكتوبر والشيخ زايد، أن هناك تطورًا كبيرًا فى قطاع مرفق الإسعاف وإنهاء المنظومة الإلكترونية بالمرفق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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