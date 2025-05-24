شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة أنشأت أكثر من مليون و 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الغالبية العظمي من المساكن الحديثة أنشأتها الدولة فى الإسكان الاجتماعي، وهناك ما يزيد عن مليون و300 ألف وحدة إسكان اجتماعي أنشأتها الدولة.



وفي سياق منفصل، أوضح أن قطاعي الزراعة والصناعة يحتلان الصدارة فى مختلف الجولات الميدانية.



وتابع فى مؤتمر صحفى عقب جولته بأكتوبر والشيخ زايد، أن هناك تطورًا كبيرًا فى قطاع مرفق الإسعاف وإنهاء المنظومة الإلكترونية بالمرفق.