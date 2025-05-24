شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للبحوث" يكشف عن طرق الوقاية من التسلخات والدمامل خلال الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث، نشرة طبية للدكتورة علا عمر أبوزيد استشاري الأمراض الجلدية والليزر معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، حول ظهور مشكلات جلدية في موسم الحج، موضحة أنه مع توافد الملايين إلى الأراضي المقدسة، يواجه الجلد تحديات صحية متعددة نتيجة الزحام، الحرارة المرتفعة، التعرق المستمر، وطول فترة الحركة والتنقل. هذه الظروف تهيئ بيئة مثالية لظهور مشكلات جلدية تتكرر سنويًا بين الحجاج، وعلى رأسها العدوى الفطرية والتسلخات والطفح الحراري والدمامل.



وقالت الدكتورة علا أبو زيد فى النشرة الطبية، أكثر هذه المشكلات شيوعًا هي العدوى الفطرية السطحية، خصوصًا بين الفخذين وتحت الإبطين، حيث تزداد الرطوبة والاحتكاك، ارتداء ملابس داخلية قطنية فضفاضة، والتجفيف الجيد بعد كل وضوء، واستخدام بودرة أو كريم مضاد للفطريات، كلها وسائل بسيطة لكنها فعّالة للوقاية.



وتابعت ، التسلخات الجلدية تمثل مشكلة مزعجة، خاصة لمن يعانون من زيادة الوزن أو داء السكري، وللوقاية منها يُنصح باستخدام كريمات حاجزة مثل الزنك أو الفازلين، مع الحرص على ارتداء ملابس واسعة وتقليل المشي في ذروة الحر، موضحة أن التعرض المباشر للشمس ولساعات طويلة أثناء أداء المناسك قد يسبب ما يُعرف بالطفح الحراري، وهو عبارة عن حكة وبثور صغيرة تنتج عن انسداد قنوات العرق، وتجنبًا لذلك، يُفضّل استخدام مظلة، واختيار ملابس قطنية بيضاء تسمح بتهوية جيدة، إلى جانب ترطيب الجلد بعد العودة إلى مقر الإقامة.

أما الدمامل والتهابات بصيلات الشعر، فهي غالبًا ما تنتج عن استخدام أدوات حلاقة غير شخصية، أو سوء النظافة الشخصية. وهنا تأتي أهمية استخدام الأدوات الخاصة فقط، مع تعقيم الجلد، والابتعاد عن الحلاقة الجافة أو السريعة.

وأكدت الدكتورة علا أبوزيد بأن الوعي الصحي والتجهيز المسبق هما المفتاح لتجنب اغلب المشكلات الجلديه والحفاظ على صحة الجلد أثناء موسم الحج وذلك لا يتطلب مجهودًا كبيرًا، بل وعيًا بسيطًا وروتينًا يوميًا منتظمًا، حقيبة صغيرة تحتوي على غسول طبي، كريم مضاد للفطريات، مرطب مناسب، ومطهر موضعي قد تصنع فارقًا كبيرًا بين راحة الجلد ومعاناته, واداء مناسك الحج براحه وسلام.

