شكرا لقرائتكم خبر عن عن احتمالية حدوث زلزال عنيف فى مصر.. مسئول بمعهد البحوث الفلكية يوضح والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على احتمالية حدوث زلزال عنيف خلال الفترة المقبلة أو حدوث تسونامي، وذلك فى ضوء المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة فى الفترة الأخيرة وبعد حدوث زلازل كريت الأخيرة.

وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن لا صحة لما يثار ولم نرصد أى نشاط زلزالي غير مألوف، مناشدا بضرورة الرجوع للمصادر الرسمية المتخصصة ، لافتا إلى أن الشبكة القومية للزلازل من أقدم الشبكات بالوطن العربي وقد ساهمت في تأسيس جميع المعاهد البحثية في الوطن العربى ونحن أول معهد في إفريقيا يعمل في الزلازل ولدينا خبرات أكثر من 150 سنة.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الخميس الموافق 2025/05/22 هزة أرضية في جزيرة كريت على بعد 499 كيلومتر شمال مرسى مطروح وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث :

2025/05/22

وقت الحدوث:

06:19:38 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة:

6.24 درجة على مقياس ريختر

خط العرض:

35.70 شمالا

خط الطول

25.96 شرقا

العمق

68.91 كم

وقد ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.