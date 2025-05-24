شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع كومبوند "صبا" السكنى "محور فوق المتوسط" بـ 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

في خلال جولته اليوم بمحافظة الجيزة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع كومبوند "صبا" السكني بمدينة السادس من أكتوبر، فى منطقة التوسعات الشمالية، والذى نفذته وزارة الاسكان.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع صبا السكني يشمل ٨٥ عمارة سكنية، بإجمالي ٢٠٤٠ وحدة، بمساحات تتراوح من ١٠٠ إلى ١٤٢ م٢ كاملة التشطيب.

وأوضح الوزير أن المباني السكنية في المشروع مجهزة بمصاعد كهربائية، وتقع داخل مجمع سكني مغلق بسور "كومبوند" يحتوي على ثلاث بوابات، ويتميز المشروع بالموقع المميز في تقاطع طريق البوليفارد مع الطريق الاوسطي.

وأشار المهندس شريف الشربيني، الى أن الوحدات تُسلم جاهزة بالكامل بما في ذلك التشطيبات والخدمات، مشيرًا إلى أن المشروع يتميز بتصميمات اللاندسكيب الفريدة والمتميزة، والتي تشمل مسارات للمشي ومساحات خضراء مفتوحة، لافتًا إلى أن المشروع يضم مجموعة من الخدمات اللوجيستية المختلفة، ويتميز بموقعه القريب من المرافق التعليمية والتجارية والصناعية والرياضية في المنطقة، ولاقى المشروع إقبالا كبيرا على الحجز، فى المراحل التى تم الاعلان عنها.