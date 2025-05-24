شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تصل لـ39 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من السبت 24 مايو الى الاثنين 26 مايو، حيث تشهد هذه الفترة موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ( 36 -39)، جنوب البلاد ( 38 -43).

وخلال هذه الفترة متوقع أن تشهد البلاد اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من (60:40) كم / س وارتفاع الأمواج من (2 :3 ) متر، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم السبت 24 مايو 2025، موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 36 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.