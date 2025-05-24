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مراجعة مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب

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  • مراجعة مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب 1/11
  • مراجعة مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب 2/11
  • مراجعة مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب 3/11
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  • مراجعة مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب 6/11
  • مراجعة مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب 7/11
  • مراجعة مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب 8/11
  • مراجعة مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب 9/11
  • مراجعة مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب 10/11
  • مراجعة مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب 11/11

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القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام

السبت، 24 مايو 2025 01:45 م

مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، يوم 15 يونيو المقبل، يتجه الطلاب إلى تكثيف مراجعتهم النهائية، والتركيز على حل الأسئلة المتوقعة لفهم طبيعة الامتحان وتثبيت المعلومات.

وفي هذا الإطار، يقدم ”الخليج 365” 10 أسئلة الاسترشادية المختارة في مادة الفيزياء، تساعد الطلاب على التدرب على نمط الامتحان والتعرف على أهم المحاور التي تركز عليها الأسئلة.

وتندرج هذه المراجعة ضمن سلسلة من المراجعات النهائية التي يوفرها ”الخليج 365” في مختلف المواد الدراسية، بالتعاون مع خبراء التعليم ومعلمي وزارة التربية والتعليم، لتقديم محتوى تدريبي مميز يساهم في دعم الطلاب وتحسين مستواهم قبل خوض الامتحانات الرسمية.

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مراجعة مادة الفيزياء

 

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 الفيزياء × سؤال وجواب

 

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أسئلة تجريبية فى مادة الفيزياء 

 

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مراجعة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 

 

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مادة الفيزياء × سؤال وجواب

 

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 سؤال وجواب فى الفيزياء

 

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مراجعة الفيزياء 

 

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سؤال دور ثاني 2021 

 

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سؤال تجريبي 2021

 

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مادة الفيزياء ثانوية عامة 

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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