شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يشارك فى قمة الإعلام العربى بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، للمشاركة في افتتاح «قمة الإعلام العربي» التي تنعقد خلال الفترة من 26 : 28 مايو الجاري.

ومن المقرَّر أن يلقي فضيلة الإمام الأكبر الكلمة الرئيسية في القمة؛ حيث يلقي فضيلته الضوء على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام في مواجهة التحديات المعاصرة.