شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس الوزراء يتفقد المنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

استكمالاً لجولته بصعيد مصر لتفقد مواقع العمل بمشروعات النقل والصناعة، واصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل زيارته الميدانية لمحافظة المنيا بتفقد مصنع شركة جيزة لتنمية الصعيد للمنسوجات والملابس الجاهزة، الذي يعد نموذجاً ناجحاً لـ الاستثمار الصناعي المحلي، ويمتد المصنع على مساحة تقدر بنحو 46 ألف متر مربع ويعمل به 2,500 عامل، حيث أشاد الوزير بجودة المنتجات وتطوُّر العمليات التصنيعية التي تُدار بأعلى المعايير التكنولوجية، مؤكدًا أن المصنع يُعتبر أحد الصروح البارزة في صناعة النسيج المحلية، حيث تبلغ نسبة المكون المحلي في الإنتاج 50%، وهي نسبة عالية تدعم توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي، كما قام الوزير خلال زيارته للشركة بافتتاح المصنع الجديد (جولدن افينيو) بشراكة مصرية فيتنامية والمتخصص في إنتاج الجواكت المبطنة ويقوم بالتصدير بنسبة 100% الى دول أوروبا وامريكا باستثمارات تقدر بنحو 3.5 مليون دولار، ويعمل به 350 عامل ومن المستهدف الوصول 1500 عامل نهاية العام، وقد رافق الوزير خلال الجولة اللواء/ عماد كدواني محافظ المنيا وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل ومحافظة المنيا.



وزير الصناعة والنقل يتفقد المنطقة الصناعية بالمطاهرة

ثم تفقد الوزير المنطقة الصناعية بالمطاهرة شبكات البنية التحتية ومنظومة الخدمات بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، المقامة على مساحة 8 مليون متر مربع تحت ولاية المحافظة، وتضم 621 مشروع بأنشطة صناعية مختلفة من مواد البناء والصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والصناعات المعدنية، كما تفقد الوزير منطقة الـ306 فدان (توسعات المطاهرة) لإقامة منطقة صناعية جديدة لمتابعة الأعمال المقترحة الخاصة بالمرافق.

وأوضح الوزير أنه سيتم طرح 16 قطعة ارض صناعية شاغرة بالمنطقة خلال الطرح القادم 1/6/2025 من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، كما يتواجد بالمنطقة مجمع الصناعات الصغيرة تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي يشمل 68 وحدة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة الغذائية والهندسية، والغزل والنسيج كما تم طرح عدد من الوحدات الصناعية الشاغرة بالمجمع من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بأخر طرح للمجمعات خلال الفترة من 1-22/5/2025، مشدداً على ضرورة الإسراع في رفع كفاءة المنطقة كونها من المناطق الصناعية الواعدة استثماريًّا، نظرًا لموقعها الفريد، وارتباطها بمحاور طرق متميزة، مثل محور سمالوط / الصحراوي الشرقي/ الطريق الزراعي وقربها من الموانئ التصديرية، مثل ميناء سفاجا بمسافة 250 كم وميناء العين السخنة بمسافة 300 كم وتبعد عن محطة قطار المنيا بمسافة 40 كم ومطار أسيوط بمسافة 130 كم، مشيراً إلى إمكانية توسعتها بإضافة 1.2 مليون متر مربع كمنطقة صناعية (بنظام المطور الصناعي)، بنشاط الغزل والنسيج لتكون الأولى من نوعها بصعيد مصر كنموذج للمدن الصناعية المتخصصة.



المنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا

وخلال تفقد المنطقة الصناعية بالمطاهرة، وجه الوزير بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة المنيا للمرور على الأراضي التي تم تخصيصها لمستثمرين صناعيين لمتابعة الالتزام بالجدول الزمني الخاص ببناء وتشغيل المصانع، وفي حالة وجود مخالفة سيتم سحب الأراضي التي تجاوزت الجدول الزمني لإنشاء المصانع وتشغيلها وإعادة طرحها لمستثمرين جادين بما يسهم في منع تسقيع الأراضي والحفاظ على أملاك الدولة وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية الشاملة.

ثم توجه الوزير لتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1226 كم، حيث تفقد الوزير تطوير وازدواج المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 72 كم وحيث سيكون الطريق في هذه المسافة بعدد 6 حارات اتجاه القاهرة (3 حارات للطريق الرئيسي و3 حارات لطريق الخدمة)، و6 حارات اتجاه اسوان (3 حارات للطريق الرئيسي و3 حارة لطريق الخدمة) بعرض 46 م كما بلغت نسبة تنفيذها 75%.

واطلع الوزير على الموقف التنفيذي لباقي قطاعات المشروع حيث تم الافتتاح الرئاسي للمسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم في ديسمبر 2021 والمسافة من المنيا حتى القوصية بطول 60 كم في مارس 2023 حيث تم تطوير وتوسعة الطريق في المسافة من القاهرة حتى القوصية ليصبح 6 حارات في اتجاه اسيوط (3 طريق رئيسي و3 حارات طريق أسفلتى للشاحنات) و5 حارات بإتجاه القاهرة (3 حارات طريق رئيسي، وطريق خرسانى يضم حارتين فى اتجاه القاهرة لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، كما تم نهو المسافة من السباعية حتى إدفو بطول 25 كم والمسافة من إدفو حتى أسوان بطول 87.5 كم في مارس 2025 وبلغت نسبة تنفيذ المسافة من القوصية حتى أسيوط بطول 57 كم (75%) ويتقدم العمل في المسافة من الأقصر حتى السباعية بطول 113 كم وبلغت نسبة تنفيذ أعمال تنفيذ المسافة من أسوان حتى توشكى بطول 215 كم (23%) ومخطط تنفيذ المسافتين من أسيوط حتى الأقصر بطول 336 كم ومن توشكى حتى أرقين بطول 103 كم ليصل ذلك إجمالي ما تم تطويره من الطريق إلى 402.5 كم، وجاري تطوير 385 كم، ومخطط تطوير 439 كم.



خلال تفقد وزير الصناعة والنقل المنطقة الصناعية بالمطاهرة بالمنيا

ووجه الوزير خلال جولته بضرورة الالتزام بكافة أعمال التنفيذ وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور منها التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية، وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق، وكذلك إزالة أي تعديات على جانبي الطريق و أن تتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبي الطريق في الاتجاهين، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع خاصة مع أهمية الطريق الذي يشكل جزءاً من محور القاهرة / كيب تاون، وسيكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين الدول الافريقية.

وخلال جولته التفقدية تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تقدم اعمال تنفيذ انشاء وصلة طهطا للربط مع الطريق الصحراوى بطول 20 كم وعدد 2 حارة عرض/ اتجاه بعرض 23.6 م والتي بلغت نسبة تنفيذها 82.7% حيث اكد الوزير على هذا المشروع كشريان تنموي يساهم في ربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالمدن والمحافظات المجاورة، وتسهيل نقل منتجات المنطقة الصناعية من خلال الطريق الصحراوي الغربي.

كما تفقد الوزير مسار ومحطات الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع أكتوبر/أسوان/ابوسمبل في المسافة من المنيا حتى سوهاج، حيث تفقد الوزير، يرافقه نائب وزير النقل للنقل البري ورئيس وقيادات هيئتي العامة للطرق والكباري والقومية للأنفاق، مواقع عدد (11) محطة فى هذه المسافة وذلك بواقع عدد (2) محطات للقطارات السريعة وهي (أسيوط وهي محطة قطارات سريعة/أقليمية وتخدم مدينة ناصر الجديدة وتخدم جامعة المستقبل الجديدة وتخدم اهالي و زائرين محافظة اسيوط وكذلك مدينة الهضبة كما تعتبر عامل جذب مهم في تطوير المنطقه وتخدم مطار أسيوط والمترددين عليه وتقع علي الطريق الصحراوي الغربي و كذلك بجوار مدينة ناصر الجديده ومطار اسيوط وو محور اسيوط وذلك لخدمه اهالي مدينة اسيوط والمناطق السكنيه الجديده ومنطقه اسيوط والصفا الصناعيتين وجامعه بدر والربط مع طريق الوادي الجديد الخارجه - محطة سوهاج وهي محطة قطارات "سريعة/أقليمية" تخدم مطار سوهاج وتخدم المنطقة الصناعية بجرجا وتخدم محافظة سوهاج و تخدم بشكل كبير المجتمع العمرانى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة والمناطق الصناعية القريبة منها مثل المنطقة الصناعية بجرجا و سوهاج الجديدة وتقع علي الطريق الصحراوي الغربي و كذلك بجوار مدينة سوهاج الجديد ومطار سوهاج)، وعدد (9) محطة للقطار الإقليمي وهي (محطة أبو قرقاص وللمحطة أهمية في خدمة أهالي وزائري مركز أبو قرقاص والكيانات السكنية بالمدينة والمناطق المجاورة لها وتُعد المحطة نقطة ربط مهمة بمحور التنمية في صعيد مصر وتدعم الخطط المستقبلية للتنمية العمرانية والصناعية وتخدم تجمع الريف المصري الجديد وتقع المحطة عند تقاطع محور ابوقرقاص مع الطريق الصحراوي الغربي لخدمة اهالي المنطقه وكذلك لخدمه المناطق الزراعيه الحديثة (الريف المصري) غرب النيل – محطة ملوي وهي محطة أقليمية وتخدم مجمع مصنع القناة للسكر وتخدم تجمع الريف المصري الجديد وتخدم التجمعات السكنية بملاوى وتخدم اهالي وزائرين المنطقة والطريق الصحراوي الغربي وكذلك مدينتى ملوي وملوي الجديدة وتعتبر عامل جذب مهم في تطوير المنطقة والاستثمارات المتوقعة وكذلك النشاطات السياحية وتقع عند تقاطع محور ملوي مع الطريق الصحراوي الغربي لخدمة اهالي المنطقه حيث يعتبر مركز ملوي من اكبر مراكز محافظة المنيا و كذلك المناطق الزراعيه الحديثه (الريف المصري) غرب النيل ومدينة ملوي الجديدة- محطة ديروط وهي محطة أقليمية وتخدم واحات الفرافرة والواحات الأخري وتخدم المناطق الزراعية حولها ويخدم الاهالي والزوار المقمين بمنطقة ديروط التابعه لمحافظة أسيوط وتقع عند تقاطع محور ديروط مع الطريق الصحراوي الغربي لخدمة اهالي المنطقه و كذلك المناطق الزراعيه الحديثه ومنطقة دشلوط غرب النيل ومحطة "القوصية" وهي محطة أقليمية وللمحطة أهمية كبيرة حيث تخدم علي دير المحرق وتسهل الوصول إلي مسار العائلة المقدسة وتخدم التجمعات السكنية بمنطقة القوصية وتخدم المحطة أهالى مركز القوصية والمراكز المجاورة بالاضافة الى زائرى المنطقة والمسافرين من والى محافظات الصعيد وتسهل الانتقال السريع والآمن بما يختصر الوقت ويعزز الربط الحضارى بين مدن الصعيد والدلتا ومن المتوقع أن تحدث محطة القوصية نقلة نوعية فى خدمات النقل لأبناء محافظة أسيوط وتقع المحطة عند تقاطع محور القوصيه مع الطريق الصحراوي الغربي لخدمة اهالي المنطقه وكذلك المناطق الزراعيه الحديثه غرب النيل – محطة منفلوط وهي محطة أقليمية وأهمية المحطة حيث تخدم المحطة أهالى مركز منفلوط والمراكز المجاورة بالاضافة الى زائرى المنطقة والمسافرين من والى محافظات الصعيد كما ستحدث نقلة نوعية في النقل بالمنطقة وتسهل الانتقال السريع والأمن بما يختصر الوقت ويعزز الربط الحضارى بين مدن الصعيد والدلتا وتقع المحطة عند تقاطع محور منفلوط مع الطريق الصحراوي الغربي – محطة أبو تيج – محطة الغنايم وهي محطة أقليمية وأهمية المحطة حيث تحقق الربط بين محاور النيل ووصلة الغنايم- تخدم المحطة اهالي وزائرين المنطقة والطريق الصحراوي الغربي وكذلك مدينة طما كما تعتبر عامل جذب مهم في تطوير المنطقة والاستثمارات المتوقعة وتخدم التجمعات السكنية بالغنايم وتقع عند تقاطع محور طما الغنايم مع الطريق الصحراوي الغربي – محطة طهطا وهي محطة أقليمية وتخدم المحطة مركز طهطا الذى يعد من اهم مراكز سوهاج التجارية - تخدم التجمعات السكنية بطهطا - تخدم المنطقة الصناعية بطهطا التى تبعد 10 كم من المحطة وخاصة مصنع الأسمنت ، وتقع المحطة عند تقاطع محور طهطا مع الطريق الصحراوي الغربي لخدمة اهالي المنطقه وكذلك المناطق الزراعيه الحديثه غرب النيل ومنطقة غرب طهطا وجهينه ١ و٢ الصناعيتين ومصنع اسمنت المصريين – محطة جهينة) من إجمالي (36) محطة تشكل إجمالي عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ الهيكل الخرساني للمحطات، واطلع على الجدول الزمني الخاص بمدة تنفيذها، ووجه بتكثيف الأعمال على مدار الساعة خاصة مع أهمية المشروع الذي سيمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة في مصر.مشيرا الى انه تم مراعاة أن تكون مواقع المحطات بصفة عامة قريبه من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، وأن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة كما التقى الوزير خلال جولته مع عدد من العاملين بالمشروع حيث نقل تقدير فخامة الرئيس واعتزازه بكل عمال مصر ودورهم الكبير في تنفيذ المشروعات العملاقة في مختلف المجالات.