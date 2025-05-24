شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تستقبل 150 شابا وفتاة من أنحاء العالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

‏استقبلت وزارة الداخلية 150 شابا وفتاة من مختلف دول العالم من المشاركين بالنسخة الخامسة لمنحة ناصر للقيادة الدولية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حيث قام الشباب بزيارة أكاديمية الشرطة للتعرف على كيانها المختلفة ودورها في إعداد رجال الشرطة كما تفقدوا مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان كتجربة متميزة في تأهيل واصلاح النزلاء والتي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.



الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (1)



الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (2)



الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (3)



الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (4)



الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (5)



الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (6)