شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يكتب عن انعكاسات خفض التصعيد على أمن الملاحة بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مقال رأى للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في كبرى الدوريات الفنية المتخصصة فى مجال النقل البحرى، استعرض وزير الخارجية انعكاسات خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد والمساهمة فى تعافى الاقتصاد الدولى، كما يشير إلى أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيو-سياسية التى أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب فى تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة.



البحر الأحمر

ويؤكد المقال التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، ويبرز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار دائم والعمل على توفير افق سياسي يسهم فى تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والاسرائيليين.