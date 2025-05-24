شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات وعبادات.. رئيس البعثة الطبية المصرية: حجاجنا بخير فى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل البعثة الطبية المصرية تقديم خدماتها العلاجية والوقائية لحجاج بيت الله الحرام في الأراضي المقدسة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة وصحة ضيوف الرحمن القادمين من مصر.

وأكد الدكتور أحمد رزق، رئيس البعثة الطبية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجمالي عدد المترددين على العيادات التابعة للبعثة حتى الآن بلغ 1284 حالة، وجميعهم تلقوا الرعاية اللازمة وهم في حالة صحية جيدة.

وأوضح رزق أن البعثة الطبية تعمل على مدار الساعة لتوفير الدعم الطبي اللازم، سواء من خلال العيادات الثابتة أو الفرق الطبية المتنقلة، فضلًا عن توافر الأدوية والعقاقير المطلوبة للتعامل مع مختلف الحالات، خاصة المتعلقة بالإجهاد الحراري.

وتأتي الجهود الطبية في إطار منظومة أوسع تبنتها بعثة الحج المصرية هذا العام، والتي بدأت باستقبال الحجاج فور وصولهم إلى مطار المدينة المنورة، حيث تم تنظيم مراسم استقبال مبهجة لهم داخل الفنادق، شملت توزيع الهدايا وتقديم التسهيلات اللازمة للتسكين الإلكتروني، بما يضمن راحة وسرعة إنهاء الإجراءات.

كما تم تخصيص حافلات مكيفة لنقل الحجاج داخل الأراضي المقدسة، مع وجود فرق ميدانية لمساعدة الحالات الإنسانية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ولأول مرة، تم الاستعانة بعناصر من الشرطة النسائية لتقديم الدعم للسيدات ومساعدتهن في التنقل وأداء المناسك بأمان.

وفي إطار العناية الروحية، تم تنظيم زيارات للحجاج إلى الروضة الشريفة وعدد من المزارات الإسلامية المهمة، بإشراف من علماء دين متخصصين، يعملون على شرح مناسك الحج بأسلوب مبسط وعملي. وتواصل غرفة العمليات المركزية في المدينة المنورة متابعة أوضاع الحجاج ميدانيًا وعلى مدار الساعة، مع تقديم الوجبات الجافة، وتوزيع الإرشادات الوقائية، وفي مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والحرص على شرب المياه والسوائل بشكل منتظم لتفادي الإصابة بالإجهاد الحراري.

وتعكس هذه الجهود حرص الدولة المصرية على توفير أقصى درجات الراحة والرعاية لحجاجها، منذ لحظة وصولهم وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.