شكرا لقرائتكم خبر عن "فضائل العشر من ذي الحجة" موضوع خطبة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 30 مايو 2025 م، الموافق 3 من ذي الحجة 1446 هـ بعنوان: "فضائل العشر من ذي الحجة"، وقد أشارت الوزارة إلى أن الهدف المنشود من هذه الخطبة والمراد توصيله للجمهور هو: (التوعية بفضيلة ومنزلة العشر الأوائل من ذي الحجة، وضرورة اغتنام مواسم الخيرات).

وكانت وزارة الأوقاف واصلت جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (15) مسجدًا امس الجمعة، الموافق 23 من مايو 2025 م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (9) مساجد، وصيانة وتطوير (4) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن، إلى (1354) مسجدًا، من بينها (921) مسجدًا بين إنشاء وإحلال وتجديد، و (433) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م، بلغ (13435) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و 828 مليون جنيه.



