شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يستعرض استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعد غدا الاثنين مؤتمرا صحفيا لاستعراض استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2025، حيث نجحت الوزارة على مدار الفترة الماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وتطرحها للمواطنين، كما تعاقدت الوزارة على كميات كبيرة من المواشي الحية لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

واستعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ عيد الأضحى المبارك 2025 من خلال إنشاء الشركة القابضة للصناعات الغذائية شوادر لطرح الخراف والأبقار الحية في العديد من المحافظات لتوفير الأضاحي للمواطنين إضافة الى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.