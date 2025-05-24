شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح محال وصيدلتين وقطعة أرض بنشاط محطة تموين سيارات للبيع بالعاشر و 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، طرح 11 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح بين ( 15م2 : 46م2) بالسوق التجارية المنفذة بالقطعة رقم 3 بمنطقة المطورين الجنوبية - مجمع (ج) بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2025/7/8.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم طرح قطعة أرض رقم 18 بمحور الخدمات الغربي مرحلة رابعة بنشاط محطة تموين سيارات بمساحة ( 3821 م 2 ) بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 8/7/2025.



وفي السياق ذاته أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبرطرح 13 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين ( 18م2 : 51م2) بالمنطقة ( 500 - 501) بمحور خدمات امتداد المنطقة الصناعية الثالثة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 2025/7/6.



يذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط بمقري الجهازين، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين وقطعة الأرض في مواعيد العمل الرسمية.