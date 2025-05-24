شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتابعون المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية، يرافقه المهندس هيثم أبو حماد، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق والمحطات، والدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، والمهندس مينا رأفت، والمهندس محمد سيد، نائبا رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز.

تأتي الجولة في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها، وكذا توفير مختلف الخدمات الضرورية اللازمة لسكان القرى السياحية.

وتابع مسئولو الإسكان، أعمال تنفيذ الإنشاءات وأعمال تنسيق الموقع العام ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والميادين، والمرافق والطرق الجاري تنفيذها بمارينا 8 ودفع معدلات التنفيذ.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن مشروع مارينا 8 يشتمل على (243) مبنى "فيلات وشاليهات وعمارات سكنية" بإجمالي 917 وحدة، وقد بلغ متوسط نسبة التنفيذ للعمارات حوالى 50 % بينما بلغت نسبة تنفيذ أعمال المرافق للمشروع حوالى 20%.

وشدد مسئولو الإسكان، على الشركات العاملة بضرورة الالتزام التام بتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد للمشروع، وتذليل أي عقبات، لتنفيذ خطة الوزارة فى الانتهاء من تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.

وشملت الجولة، مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق وتقدم نسبة التنفيذ بمشروع تطوير المداخل وتوسعة كوبري3، وتوسعة طريق 22، وأعمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة، وانتظام سير العمل، مؤكداً الالتزام بالجودة والمواصفات المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه، لتوفير جودة حياة لسكان القرى السياحية وروادها.

ووجه مسئولو الإسكان، بالالتزام بجودة الأعمال المنفذة من حيث التصميمات والتشطيبات، كما تمت متابعة تقدم الأعمال بعدد من مكونات المشروع، بما يشمل المباني والواجهات وأعمال تنسيق الموقع العام وطريق الخدمة، وخطة ومعدلات تنفيذ المرافق المختلفة من الطرق، والمياه، والصرف، والري، والكهرباء من شبكات داخلية وشبكات التغذية الرئيسية للمشروع، وكذا أعمال الزراعة.