شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

خلال جولته اليوم بمحافظة الجيزة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد (زايد الجديدة)، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومسئولو وزارة الاسكان.

وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الأعمال الجارية في هذا المشروع، تأتي في إطار استكمال اعمال الطرق والمرافق بمنطقة التوسعات الجديدة لمدينة الشيخ زايد، في ضوء القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017 الذي أضاف للمدينة مساحة 8336 فدانا.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال تقنين وضع قطع الأراضي بمنطقة التوسعات، وتم إصدار قرارات وزارية لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال خط المياه الرئيسي قطر 1200مم المُغذي لهذه المنطقة؛ وتم ضخ المياه لها.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أنه يتم حالياً تنفيذ أعمال شبكات الطرق والمرافق بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد، مستعرضاً نسب تنفيذ هذه الأعمال التي تتضمن تنفيذ شبكات المياه أقطار من 200مم حتى 1200مم بإجمالي أطوال 90 كم، وكذا شبكات الصرف بأقطار من 200مم حتى 1400مم بإجمالي أطوال 113 كم، أعماق من 1.5م حتي 10.5م، وأيضاً شبكة الري أقطار من 200مم حتى 1000مم بإجمالي أطوال 88 كم، بالإضافة إلى شبكات الطرق بطول 90 كم، حيث انه جار تنفيذ 10 كم كمرحلة أولى ويتم التحضير للمرحلة الثانية بإجمالي 15كم.

كما شرح المهندس/ أسامة عبدالباسط، معاون رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، موقف مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة بالقرار 77 والتي تشمل أعمال تنفيذ خط المياه المغذي لمنطقة التوسعات، وخط تغذية مطار سفنكس وأعمال المرحلة الأولي لأعمال تنفيذ شبكة المياه الرئيسية شمال وجنوب مدينة الضبع وأعمال تنفيذ شبكات مرافق مشروع بيت الوطن المرحلة الثامنة وتنفيذ شبكات الطرق والمرافق والمتبقي من المياه والري والصرف الصحي وصرف الأمطار شمال الضبعة.