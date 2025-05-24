شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء يحضر احتفالية مرفق الإسعاف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى احتفالية مرفق الإسعاف المصرى بمرور 123 عاما على تأسيسه.

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رئيس الوزراء يحضر احتفالية مرفق الإسعاف المصرى

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، فى احتفالية مرفق الإسعاف المصرى بمرور 123 عاما على تأسيسه، وافتتح مبنى هيئة الاسعاف الجديد بـ6 أكتوبر.