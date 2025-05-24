شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء يحضر احتفالية مرفق الإسعاف المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى احتفالية مرفق الإسعاف المصرى بمرور 123 عاما على تأسيسه.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..رئيس الوزراء يحضر احتفالية مرفق الإسعاف المصرى
شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، فى احتفالية مرفق الإسعاف المصرى بمرور 123 عاما على تأسيسه، وافتتح مبنى هيئة الاسعاف الجديد بـ6 أكتوبر.
كشفت بيانات حديثة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، حدوث قفزة في الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 27.4 % لتسجل 16.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي أبريل 2025 مقابل 13.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة بلغت 3.6 مليار دولار.
أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية ، وصول 6720 حاجا من بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن اليوم سيضاف عددا من الخدمات الجديدة لهيئة الإسعاف سواء الطارئة أو غير الطارئة كدشين تطبيق على الهاتف المحمول .
قال الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إننا نمتلىء فخرا واعتزازا بتاريخ عريق في خدمة نبيلة، مؤكدا أن منظومة الإسعاف المصرية خطت خطوات واسعة مواكبة أحدث التطورات العالمية لتصل إلى ما نحن عليه اليوم بفضل جهود المخلصين على مر الأجيال.
طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية الخراف الحية والأبقار الحية بالعديد من الشوادر لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين، حيث تُطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام قائم، والأبقار الحية بـ190 جنيهًا للكيلوجرام قائم.فرص عمل فى الأردن برواتب تصل لـ20 ألف جنيه شهريا.. رابط التقديم
تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقديم على 10 فرص عمل على مهنة عامل مزرعة دواجن عام، للعمل فى إحدى المؤسسات الزراعية الأردنية المتخصصة فى مجال تربية الدواجن، بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي..:https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد بدء من اليوم السبت ويستمر حتى الـ 72 ساعة المقبلة، حيث يسود البلاد أجواء شديدة الحرارة وطقس مشمس على كافة الأنحاء .
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع بيراميدزضد ماميلودي صن دوانز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام صن داونز مكون من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي.
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - رمضان صبحي.
خط الهجوم: إبراهيم عادل - فيستون ماييلي.
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