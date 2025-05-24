شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة القرار 77 بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع تطوير منطقة القرار 77، كما تفقد محطة مياه الشرب بالشيخ زايد عقب حضوره لاحتفالية مرفق الإسعاف المصرى بمرور 123 عاما على تأسيسه، وافتتح مبنى هيئة الاسعاف الجديد بـ6 أكتوبر.

كما يسلم الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، وحدات "سكن لكل المصريين" لعدد من المستفيدين، بمدينة أكتوبر الجديدة.



