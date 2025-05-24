شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسى الجديد لهيئة الإسعاف المصرية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف المصرية، بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك خلال حضوره الاحتفالية المقامة بالمقر بمناسبة مرور ١٢٣ عاما على إطلاق خدمة الاسعاف في مصر.

وقام رئيس الوزراء بجولة بالمقر، واستعرض الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس ادارة هيئة الاسعاف المصرية، مكونات المقر الجديد وتجهيزاته الحديثة، التي تدعم قدرات مرفق الإسعاف بشكل فاعل، الى جانب الخدمات الجديدة التي يتم اطلاقها تزامنا مع الافتتاح.

وخلال جولته بالمقر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مركز تلقي البلاغات بمقر هيئة الاسعاف المصرية، واستمع الى شرح من الدكتور شريف مدحت، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، الذي أشار الى ان هذا المركز يُعد اول مركز تلقي بلاغات حكومي في مصر، والذي يدعم قدرات الهيئة في استقبال بلاغات من المواطنين على الخط الموحد ١٢٣ التي تسبق تحريك سيارة الاسعاف، حيث تستقبل عدداً كبيرا منها، وذلك من خلال ١٨٧ مقعداً بالمركز، مع امكانية تتيح زيادة العدد مستقبلا، ويعمل عليها فريق مدرب، على مدار ٢٤ ساعة، طوال الاسبوع، لاستقبال البلاغات الطارئة وغير الطارئة على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، ان المركز تم تجهيزه وفق احدث المواصفات القياسية العالمية، ومزود بأحدث اساليب تكنولوجيا الاتصالات، وكذلك وسائل الاتصال الحديثة، ومرتبط بكافة فروع هيئة الاسعاف المصرية على مستوى الجمهورية، حيث يقوم بتلقي الاتصالات واعادة توزيعها على المحافظات بشكل لحظي من خلال خطوط الربط، ثم توزيع البلاغات على سيارات الاسعاف بتقنيات تكنولوجية حديثة، تتمثل في منظومة "الكاد" والتي تطبق المعايير الدولية لتوزيع البلاغات على سيارات الاسعاف وفقا للقرب والاتاحة والتوزيع الجغرافي والطبيعة الخاصة بكل بلاغ، حيث يتم تسجيل كافة التوقيتات ومتابعة السيارات آليا من خلال الحاسب الالي، كما تم ادخال تقنية جديدة وهي تقنية "موبايل كاد"، بحيث يتم ربط سيارة الاسعاف بغرف العمليات عن طريق تابلت لوحي، لتوزيع المهام، وسهولة الوصول الى المريض.

ولفت الدكتور شريف مدحت إلى أنه يتم خلال هذه الزيارة أيضا تدشين تطبيق الهاتف المحمول للمواطن "اسعفني" والذي يتيح للمواطن طلب خدمة الاسعاف غير الطارئة، وجدولة هذه الخدمات وطلبها حسب حاجة المواطن للخدمة غير الطارئة، حيث يمكن حجز الخدمة والاستعلام عن الرسوم ومتابعة السيارة خطوة بخطوة لحين الوصول، وذلك من خلال التنبيهات الخاصة بالرحلة، كما يتيح التطبيق نافذة للشكاوى والمقترحات يمكن من خلالها للمواطن تقديم الشكوى او المقترح بسهولة، ويتم التواصل والرد والتفاعل مع المواطن بشكل فاعل.