شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد المركز القومى للتدريب بمقر هيئة الإسعاف المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أثناء حضوره افتتاح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف المصرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المركز القومي للتدريب بمقر هيئة الإسعاف المصرية، واستمع إلى شرح من الدكتور محمد الشربيني، رئيس الادارة المركزية للتدريب، الذي أوضح أن التدريب يعد شقا أساسيا من عمل هيئة الإسعاف المصرية، لرفع كفاءة أطقمها الطبية والادارية، وكان هذا دافعا لإقامة هذا المركز للتدريب، كمركز قومي مُعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والسعي للحصول على اعتمادات دولية، لمواكبة افضل الطرق المتبعة عالميا واتباع الادلة الارشادية وضمان مطابقة التزامات الجهات الدولية، بما يضيف ثقلا للمركز، مشيرًا الى ان المركز حاصل على اعتماد الجمعية الامريكية للقلب، في برامج الدعم الاساسي، وبرامج منقذ القلب، كما سعينا لبدء التجارب على الإصابات والتعامل مع الحوادث الجسيمة، كما سعينا في هذا الاطار للحصول على اعتماد جهات دولية، هي الكلية الأمريكية للجراحين، والكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ، والكلية الأمريكية لمقدمي الخدمات الطارئة، والمركز معتمد في تلك التخصصات وكذا برنامجي الاصابات الدولية، واصابات ما قبل المستشفى.

ولفت رئيس الادارة المركزية للتدريب إلى أن مركز التدريب يسعى إلى جانب الاعتماد لبناء شراكات مع جهات دولية، وجامعات عالمية، حيث أن هناك برنامجا مشتركا بين هيئة الإسعاف المصرية وجامعة كوشكن في اليابان، لتأهيل العاملين على سيارات الإسعاف، وكذا اعتماد لبرنامج دولي من الأكاديمية البريطانية للتعليم الطبي المستمر، وبدأ تنفيذ شراكات مع جهات دولية من الاسعاف البحري والنهري والجوي، منها شراكة مع الجمعية الاسبانية للنقل الجوي والبحري، وتم تنفيذ تدريب مشترك معها، وشمل ذلك تدريبات ميدانية، كما سيتم قريبا تنفيذ برامج تدريب مشترك للإسعاف البحري.

وأضاف الدكتور محمد الشربيني أن مركز التدريب بهيئة الإسعاف له دور مجتمعي يتمثل في زيادة الوعي المجتمعي من خلال التدريب على مختلف برامج الإسعافات الأولية، كما تم تدريب نحو ٤٠ ألف شخص على مستوى محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة للإنسان المصري"، بينهم نحو ٢٠ ألفا خلال ثلاثة أشهر، ومازال المركز يتعاون مع عدد من الجهات في التدريب والتأهيل، من بينها جهات دولية على رأسها منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الهجرة الدولية، وهذا يزيد من جودة التدريب ونتائجه.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتدريب إلى أن المركز يقوم بتدريب ٤ آلاف من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية سنويًا، إلى جانب تدريب عدد مقارب من غير العاملين، مضيفًا أن البرامج التدريبية بالمركز تتنوع بين محاضرات نظرية، وتدريب عملي، للربط بينهما كأساس في التدريب، كما تعتمد برامج الجمعية الامريكية للقلب على التدريب عبر المشاهدة، للتعرف على النماذج الواقعية للتعامل مع الحالات المختلفة، كما يعتمد المركز على مدربين معتمدين على مستوى الجمهورية ذوي كفاءة.