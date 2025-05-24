شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات الحج المثالية.. كيف تحافظ على طاقتك وصحتك أثناء أداء المناسك؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 24 مايو 2025 07:30 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه للحفاظ على الطاقة وتجنب المشكلات الصحية أثناء أداء مناسك الحج يفضل تناول وجبة الإفطار وتقسيم وجبات الطعام إلى أربعة وجبات مثل: ثمرة فاكهة - المكسرات بحجم كف اليد - ساندوتش صغير.
وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن سلسلة من الاستعدادات الهامة لتأمين الخدمات الطبية للحجاج والتى تشمل الأتى:-
- تجهيز مطويات لتوزيعها على جميع الحجاج تتضمن خريطة العيادات بمكة والمدينة وأرقام تليفونات غرف الطوارئ الطبية بالإضافة إلى معلومات وقائية وتوعوية للحجاج.
- تخصيص 29 عيادة طبية يتم تشغيلها تباعًا مع توافد الحجاج، حيث يستمر العمل بالعيادات على مدار الـ24 ساعة
- العيادات تشمل صرف العلاج الكشف الطبى بالمجان.
- تحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات بالتنسيق مع السلطات السعودية.
توفير أرقام التواصل مع البعثة الطبية مكة المكرمة 0567099821 والمدينة المنورة 0569601161.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز