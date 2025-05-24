وجبات الحج المثالية.. كيف تحافظ على طاقتك وصحتك أثناء أداء المناسك؟

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه للحفاظ على الطاقة وتجنب المشكلات الصحية أثناء أداء مناسك الحج يفضل تناول وجبة الإفطار وتقسيم وجبات الطعام إلى أربعة وجبات مثل: ثمرة فاكهة - المكسرات بحجم كف اليد - ساندوتش صغير.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن سلسلة من الاستعدادات الهامة لتأمين الخدمات الطبية للحجاج والتى تشمل الأتى:-

- تجهيز مطويات لتوزيعها على جميع الحجاج تتضمن خريطة العيادات بمكة والمدينة وأرقام تليفونات غرف الطوارئ الطبية بالإضافة إلى معلومات وقائية وتوعوية للحجاج.

- تخصيص 29 عيادة طبية يتم تشغيلها تباعًا مع توافد الحجاج، حيث يستمر العمل بالعيادات على مدار الـ24 ساعة

- العيادات تشمل صرف العلاج الكشف الطبى بالمجان.

- تحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات بالتنسيق مع السلطات السعودية.

توفير أرقام التواصل مع البعثة الطبية مكة المكرمة 0567099821 والمدينة المنورة 0569601161.