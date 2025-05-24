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وجبات الحج المثالية.. كيف تحافظ على طاقتك وصحتك أثناء أداء المناسك؟

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وجبات الحج المثالية.. كيف تحافظ على طاقتك وصحتك أثناء أداء المناسك؟

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 24 مايو 2025 07:30 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه للحفاظ على الطاقة وتجنب المشكلات الصحية أثناء أداء مناسك الحج يفضل تناول وجبة الإفطار وتقسيم وجبات الطعام إلى أربعة وجبات مثل: ثمرة فاكهة - المكسرات بحجم كف اليد - ساندوتش صغير.

 

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن سلسلة من الاستعدادات الهامة لتأمين الخدمات الطبية للحجاج والتى تشمل الأتى:-

- تجهيز مطويات لتوزيعها على جميع الحجاج تتضمن خريطة العيادات بمكة والمدينة وأرقام تليفونات غرف الطوارئ الطبية بالإضافة إلى معلومات وقائية وتوعوية للحجاج.

- تخصيص 29 عيادة طبية يتم تشغيلها تباعًا مع توافد الحجاج، حيث يستمر العمل بالعيادات على مدار الـ24 ساعة

- العيادات تشمل صرف العلاج الكشف الطبى بالمجان.

- تحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات بالتنسيق مع السلطات .

توفير أرقام التواصل مع البعثة الطبية مكة المكرمة 0567099821 والمدينة المنورة 0569601161.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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