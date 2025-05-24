شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جرائم قتل.. "جنايات الإسكندرية" تنظر غدًا أولى جلسات سفاح المعمورة والان مع تفاصيل الخبر

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى غدا الأحد، محاكمة المتهم المعروف إعلاميا بسفاح المعمورة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين جلسة لمحاكمة المتهم لاتهامه فى القتل العمد خطف بالتحليل والاكراه والسرقة.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة متهم، يبلغ من العمر 52 سنة، ويعمل محاميًا، المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بارتكاب واقعتَى قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتَين بجنايتَى خطف بطريقَى التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَى سرقة، فضلًا عنم ارتكابه واقعة قتل زوجته المجنى عليها عمدًا مع سبق الإصرار.

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة -وفقًا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائى، وتقارير الصفة التشريحية– عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجنى عليه الأول، بطريقَى التحايل والإكراه، وقتله عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التى كانت بحوزته، نظرًا لمروره بضائقة مالية.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجنى عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجنى عليها الثالثة بطريقَى التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التى كانت بحوزتها.

وأسفرت معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجنى عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلًا عن إخفائه جثمانى زوجته والمجنى عليها الثالثة، بدفنهما فى مسكن آخر قام باستئجاره لهذا الغرض.