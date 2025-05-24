شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع الموبايل.. ضوابط امتحانات نهاية العام فى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الجامعى 2024/ 2025 فى الجامعات ينشر ”الخليج 365” قائمة تعليمات هامة أعلنتها الكليات فيما يخصص ظوابط دخول الامتحانات وهى:
- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور عشرة دقائق من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان.
- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية.
- ممنوع دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يُعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان.
- ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيًا.
- لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.
- على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان والتواجد قبلها بوقت كافي حفاظا على مصلحتهم ومستقبلهم.
- الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان مسئولية الطالب، وعلى الطالب التأكد من يوم الامتحان والساعة المحددة للامتحان وفق الجدول.
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