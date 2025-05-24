شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تسنين الأغنام لمعرفة عمرها؟ والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عاطف عشيبه وكيل معهد تكنولوجيا الاغذية ، إنه يجب التأكد من عمر الخراف عند ذبحها فى كأضحية فى عيد الأضحى لأن الزيادة في العمر تؤدى إلى فقد طراوة اللحم خاصة في الذكور، فالعمر الملائم لذبح ذكور الأغنام من 1 - 2 سنة ، وأفضلها فى عمر 8-12 شهرا .

و يمكن تسنين الأغنام من خلال فحص القواطع من الأسنان ، ويتم بفتح الفم وملاحظة حالة القواطع وهى الأربعة أزواج الأمامية من الأسنان في الفك السفلى فيتم تحديد عمر الحيوان كالآتي:

1- العمر أقل من 1 عام : تكون القواطع متجانسة صغيرة الحجم ليس بينها فواصل - لونها يميل للون الأبيض .

2- العمر ما بين عام - 1.5 عام : يبدأ الحيوان في تغيير الزوج الأول من القواطع – فيسقط الزوج اللبني الأوسط أولا ثم يبدأ في التبديل ، ونمو القواطع الدائمة مكانها حتى تكتمل عند عمر 1.5 سنة حيث تتميز بالطول عن الثلاثة أزواج الاخرى .

3- العمر ما بين 1.5- 2.5 عام : يحدث تبديل للزوج الثاني من القواطع اللبنية ، وينمو الزوج الدائم بدلا منها عند الوصول لعمر 2.5 سنة يصبح في الفم 4 أسنان طويلة في المنتصف يحيط بها سنتان صغيرتان من كل جانب .

4- العمر ما بين 2.5 - 3.5 عام : يحدث تبديل في الزوج الثالث من القواطع حيث يصبح الفك السفلى به 6 أسنان طويلة في المنتصف يحيط به سنة صغيرة من كل جانب .

5- العمر ما بين 3.5 - 4 أعوام : يحتوى لفك السفلى على 8 أسنان كبيرة وكلما تقدم الحيوان في العمر تآكلت الأسنان ، وكبر الفاصل بينها ، وتغير لونها إلى الأصفر ، ثم تبدأ في التساقط حتى تتساقط كلها تقريبا عند عمر 8 سنوات .

