شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف نمو قطاع النقل 6% بحلول 2030 واستثمارات تصل 1.5 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فيما يخص خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 المستهدفات الرئيسة لتنمية قطاع النقل 2024 – 2030، فى الآتي:

زيادة متوسط معدل نمو ناتج قطاع النقل بالأسعار الثابتة إلى 6 % عام 2030، مقابل نحو 4.7%.

متوسط معدل نمو الناتج خلال الفترة ( 2019 - 2023).

زيادة الاستثمارات المخصصة لقطاع النقل إلى 1.5 تريليون جنيه خلال الفترة (2024 - 2030)، مقابل 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة ( 2019 - 2023).

استهداف إنفاق حكومى قدره 680 مليار جنيه على مشروعات البنية الأساسية لقطاع النقل خلال الفترة ( 2023 - 2030).

استهداف توفير (4) مليون فرصة عمل بقطاع النقل من خلال مشروعات البنية الأساسية للقطاع فى الفترة (2024 - 2030).

تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة والتركيز على النقل متعدد الوسائط زيادة أطوال محاور الطرق الجديدة لتصل إلى 33.5 ألف كم خلال الفترة (2024 - 2030)، مقارنة بأطوال طرق جديدة بنحو 23.5 ألف كم حتى عام 2014.

وتقدم مصر فى مؤشر جودة الطرق إلى المراتب العشر الأولى فى عام 2030، مقارنة بالمرتبة 18 فى عام 2021.

تقدم مصر فى مؤشر الربط بين شبكة الطرق إلى المرتبة (20) عالميًا فى عام 2030، مقارنة بالمرتبة (48) فى عام 2019.

وصول ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا فى مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2030، مقارنة بالمرتبة العاشرة فى عام 2022.