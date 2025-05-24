شكرا لقرائتكم خبر عن سياح العالم يستمتعون بالبالون الطائر وسفارى الخيول بين معابد الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجواء مبهجة يعيشها السياح القادمون من حول دول أوروبا فى جولات على ظهر الخيول وسط المعالم الأثرية والمقابر الفرعونية غرب محافظة الأقصر، حيث تشهد المحافظة حالة من الرواج السياحى بتوافد الأفواج من حول العالم للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة والأجواء المبهجة فى الأقصر، وذلك رغم الارتفاع التدريجى لحرارة الطقس بصورة يومية فى المحافظة.

وفى هذا الصدد يقوم العاملون بالقطاع السياحى بالعمل على تنويع الخدمات السياحية للأفواج لجذب مزيد من السياح وفتح أسواق سياحية جديدة، ومؤخرًا تم العمل فى منتج مختلف من نوعه وهو "سفارى الجبال" فى وقت الفجر خلال إنطلاق رحلات البالون لتزين السماء، حيث يقول الطيب عبد الله حسن مرشد سياحى، أن الأقصر تتفرد بالعديد من الأنماط السياحية التى قد لا يراها السائح فى مقصد سياحى آخر، مثل "البالون الطائر – المنطاد"، الذى يشهد تسيير قرابة 11 ألف رحلة فى العام، وجولات عربات الحنطور، ورحلات المراكب الشراعية فى وسط نهر النيل الخالد، وتجول السياح بين المقاهى والأسواق التراثية.

ويؤكد الطيب عبد الله، إنه يتم الخروج بتلك الرحلات على ظهر الخيول فى الصباح الباكر للاستمتاع وسط سلسلة جبال وادى الملوك الموجودة والتى تلوح فى الأفق كبيرة وتتوهج باللون الأحمر فى الخلفية، مع لحظات شروق الشمس والتى تظهر فجرًا مع انطلاق رحلات البالون الطائر، حيث تخرج رحلات سفارى الخيول على طول مسارات جانبية بالقرب من مطار البالون الطائر ليستمتع السياح بالصور التذكارية على ظهر الخيول مع اقلاع رحلات البالون الطائر.



سفاري الخيول غرب الأقصر بمدخل وادى الملوك والملكات



سفاري الخيول مع لحظات شروق الشمس غرب الأقصر



صورة اليوم.. سفارى الخيول فى جبال الأقصر



متعة السائحين على الخيول فى الأقصر لحظات تحليق البالون الطائر



متعة سفارى الخيول للأجانب فى غرب الأقصر



متعة سفاري الخيول مع لحظات شروق الشمس غرب الأقصر



استمتاع احدي الأجانب على ظهر الخيول بين جبال القرنة



استمتاع طفلة برحلة على الخيول وسط معابد الأقصر



بهجة إحدي السائحين على الخيول فى الأقصر لحظات تحليق البالون الطائر



جانب من المتعة على قلب الخيول لحظات تحليق البالون



حالة من المتعة على ظهر الخيول على جزر نيل غرب الأقصر



رحلات السياح على الخيل فى مداخل وادى الملكات ودير المدينة



سائحة على الخيل وقت تحليق البالون الطائر غرب الأقصر