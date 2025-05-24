شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة أسواق اليوم الواحد فى أحياء الجيزة.. توفر السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن عناوين أسواق اليوم الواحد في الأحياء، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة.

وتسهيلًا على المواطنين، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية، عناوين أسواق اليوم الواحد في أحياء محافظة الجيزة.

- أمام مدرسة أبو الهول القومية بحي جنوب الجيزة.

- شارع حسن محمد في حي الطالبية.

- ناصية المريوطية فيصل بجوار الموقف بحي الهرم.

- شارع الملك فيصل بمحطة حسن محمد.

- شارع الصوامع في حي إمبابة.

- شارع مترو الساقية بحي العمرانية.

- شارع الملك فيصل بجوار البنك الأهلي بحي بولاق الدكرور.

- بجوار ميدان الكيت كات في حي العجوزة.

- خلف مساكن البراجيل في حي المنيرة الغربية.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الأسواق التي تم تشغيلها ضمن المرحلة الثانية من أسواق اليوم الواحد، تضم أسواقًا لليوم الواحد تُنظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأخرى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية وتعمل طوال أيام الأسبوع، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني لمتابعة انتظام تشغيل الأسواق وإزالة أي معوقات أمام العارضين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.