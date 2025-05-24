شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3 ريختر فى جزيرة كريت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت جزيرة «كريت» اليونانية هزة أرضية بقوة 3 ريختر قبل منتصف ليل الجمعة، وفقا للمرصد الأورومتوسطى ، وتعد الجزيرة بؤرة للزلازل.

وبشأن تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت جزيرة كريت اليونانية، أوضح المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن قوة الهزة الأرضية بلغت نحو 3 درجات على مقياس ريختر، وكانت على عمق 52.3 كيلومتر.

وتسجل الجزيرة هزات أرضية بشكل يومى.