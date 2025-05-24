شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة بلا عودة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لغطاسى ميناء السخنة فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ميناء السخنة بالسويس حادثًا مأساويًا بعد غرق اثنين من الغطاسين أثناء تنفيذ أعمال صيانة لإحدى السفن داخل الحوض الشرقي للميناء، ما أثار حالة من الحزن بين زملائهما وأسرهما.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يُفيد بغرق اثنين من الغطاسين خلال قيامهما بأعمال لحام تحت الماء لإصلاح إحدى السفن، ضمن مهمة فنية دقيقة كانت تُجرى على عمق نحو 4 أمتار.

وأظهرت التحريات الأولية أن الغطاسين هما: حسن.م.ع (30 عامًا) ومحمد.ن.أ (26 عامًا)، من محافظة الإسكندرية، ويعملان لصالح شركة خاصة متخصصة في خدمات صيانة السفن، وقد تم الاستعانة بهما ضمن فريق عمل فني.

ووفقًا لمصادر بالميناء، فقد تأخر الغطاسان في الصعود إلى السطح، ما دفع زملاءهم إلى دق ناقوس الخطر وبدء عملية بحث مكثفة، أسفرت عن العثور على جثمان الأول بعد خمس ساعات من الغرق، بينما تم انتشال جثمان الثاني في اليوم التالي.

وقد تم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، بينما بدأت الجهات المعنية مراجعة إجراءات السلامة المهنية داخل الميناء لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.