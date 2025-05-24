شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات حج مخالفة للأحكام والضوابط والان مع تفاصيل الخبر

شمل قانون رقم 84 لسنة 2022 اصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم الحج وكافة إجراءاته ووضع عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج.

عاقب القانون رقم 84 لسنة 2022 المعنى بشأن تنظيم الحج بالغرامة من خالف أحكام القانون وضوابطه، حيث نص المشرع فى المادة "21" من بتبه الرابع المعنى بالعقوبات والجزاءات على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقا لحكم المادة "3" من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود المد.

وأوضحت المادة "3"، على أنه تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شؤنه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها وتعتمدها اللجنة الوزارية.