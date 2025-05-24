شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية 2025.. 320 مجموع المواد للنظام الجديد و410 درجات للقديم والان مع تفاصيل الخبر

أسابيع تفصلنا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، وتعتمد امتحانات الثانوية العامة على نظامين فى الامتحان، نظام يتعلق بالطلاب دفعة العام الدراسى الجارى 2024/2025، ويحتسب المجموع الكلى لامتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب من 320 درجة، بعد هيكلة الثانوية العامة الذى تم فى أغسطس 2024، حيث أن هناك 5 مواد فقط مضافة للمجموع وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والكيمياء والأحياء، لطلبة علمى علوم، أما طلاب النظام القديم فى الثانوية العامة يحتسب المجموع الكلى من 410 درجات، حيث أن هناك 7 مواد لكل شعبة مضافة للمجموع ففى الشعبة الأدبية توجد مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق.

وتنطلق امتحانات بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

وأوضحت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد جاء كالتالى: يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم:

يبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والإحصاء ويوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية ويوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ويوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل ويوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا ويوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.