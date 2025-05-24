شكرا لقرائتكم خبر عن للإبلاغ عن مخالفات البناء فى محافظة القاهرة.. اتصل بهذه الأرقام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالسبت، 24 مايو 2025 03:00 ص
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496، و114 يتلقيان بلاغات المواطنين الخاصة بالبناء المخالف ويتم اتخاذ الاجراءات الفورية لازالته ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد محافظ القاهرة على أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة ، مشيرًا إلى أنه جارى حصر باقى المخالفات لازالتها على الفور، مع استمرار حملة إزالة المخالفات فى كافة الأحياء .
وفى السياق أزالت الأجهزة التنفيذية لأحياء القاهرة عدد من مخالفات البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين٠
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