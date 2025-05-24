شكرا لقرائتكم خبر عن للإبلاغ عن مخالفات البناء فى محافظة القاهرة.. اتصل بهذه الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496، و114 يتلقيان بلاغات المواطنين الخاصة بالبناء المخالف ويتم اتخاذ الاجراءات الفورية لازالته ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة على أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة ، مشيرًا إلى أنه جارى حصر باقى المخالفات لازالتها على الفور، مع استمرار حملة إزالة المخالفات فى كافة الأحياء .

وفى السياق أزالت الأجهزة التنفيذية لأحياء القاهرة عدد من مخالفات البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين٠